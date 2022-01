I Carabinieri gli hanno trovato indosso 13 dosi di cocaina e denaro contante per 70 Euro



Terni, 7 gennaio 2022 – Nel corso del tardo pomeriggio di ieri a Terni, in via Piemonte, nell’ambito di un’attività finalizzata alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Sezione Operativa del locale Comando Compagnia hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per “spaccio di sostanze stupefacenti” di un cittadino trentenne dominicano, il quale è stato sorpreso nell’atto di cedere due dosi di sostanza stupefacente, del tipo cocaina per un peso di circa un grammo, ad un uomo italiano che è stato segnalato alla locale Prefettura quale assuntore.

A seguito della perquisizione personale e domiciliare a carico dell’arrestato, sono state rinvenute e sottoposte a sequestro 13 dosi della medesima sostanza, per un totale di poco inferiore ai trenta grammi, già confezionate e pronte per lo spaccio, nonché una somma in denaro contante pari a 70€. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.

