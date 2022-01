Mercoledì 12 gennaio, alle ore 21, diretta Facebook con la partecipazione di Gian Paolo Boscariol

Foligno 7 gennaio 2022 – Le novità legislative in materia di sicurezza in ambienti montani innevati saranno al centro di una conferenza in diretta Facebook che si svolgerà mercoledì 12 gennaio alle ore 21,00 con la partecipazione di Gian Paolo Boscariol, delegato in Roma della Presidenza nazionale del Cai. La diretta sarà visibile a tutti i soci e ai non soci collegandosi alla pagina Facebook del gruppo regionale Cai Umbria" GR Cai Umbria".

L’iniziativa è promossa dai Gruppi Regionali Cai Umbria e Marche, organizzata e coordinata dalla commissione comunicazione del Gruppo regionale umbro, per consentire la formazione dei soci CAI, anche durante la nuova recrudescenza pandemica.

Boscariol, esperto e socio medaglia d’oro del Cai, nel corso della diretta illustrerà ed entrerà nelmerito dei contenuti del decreto legislativo(28 febbraio 2021 n. 40) entrato in vigore dal 1° gennaio di questo anno che dispone l’obbligo di dotarsi dotarsi di ARTVA, pala e sonda quando si

pratica attività fuoripista, sci-escursionistiche, escursionistiche anche con racchette, “in particolari ambienti innevati laddove, per le condizioni nivo-meteorologiche, sussistano rischi di valanghe”.

Una nuova normativa che, ricordano gli organizzatori, è ritenuta dal Club Alpino italiano eccessivamente generica e “tale da non consentire di cogliere l’esatta portata dell’obbligo introdotto e gli ambiti in cui potrà trovare, o meno, applicazione”.

