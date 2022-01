Vista la recrudescenza dei contagi i corsi dopo la fine di gennaio

Bastia Umbra, 8 gennaio 2022 – Il presidente di Università Libera Prof.ssa Cav. Rosella Aristei e il Comitato Direttivo dopo essersi riuniti, valutando la situazione pandemica attuale, hanno deciso di posticipare i corsi del corrente mese. Una scelta precauzionale dettata dalla cultura della responsabilità in questa fase di recrudescenza dei contagi.

“Confidando nella comprensione di tutti – afferma la presidente Rosella Aristei- monitorando la situazione, alla fine di gennaio valuteremo la ripresa delle attività della nostra Università Libera. Auspico un ritorno alla normalità anche perché non vediamo l’ora di organizzare le nostre iniziative nei locali della nuova sede in Via Cesare Battisti. Torneremo presto a calendalizzare questi appuntamenti solo rimandati”. “Condivido e ringrazio la Presidente Aristei e il Comitato Direttivo – sottolinea il Sindaco Paola Lungarotti – per l’attenzione, per l’accortezza e la sensibilità dimostrata in questo momento particolarmente delicato”

(0)