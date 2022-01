Gualdo Tadino, 8 gennaio 2022 – L’Ente Giochi de le Porte di concerto con il Comune di Gualdo Tadino e le Associazioni di Porta rende nota la decisione di rinviare a data da destinarsi la cerimonia del Bussolo prevista per il giorno 16 gennaio 2022. Nella consapevolezza che la nomina del Gonfaloniere rappresenta un momento fondamentale per il mondo dei Giochi de le Porte, la carica sarà ricoperta pro tempore dal Priore di Porta San Martino Andrea Farinacci.

Le contingenze attuali legate alla situazione epidemiologica rendono la decisione dovuta e necessaria per le caratteristiche della cerimonia stessa, ricca di significati e rituali che non possono trovare espletamento diverso da quello canonico e rigoroso.

Ci uniamo alle Istituzioni nell’invitarvi al massimo rispetto delle regole in materia di contenimento dell’emergenza sanitaria.

Qualche immagine dal repertorio di Jessica Santini.

