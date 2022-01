Perugia, 8 gennaio 2022 – Domani, domenica 9 gennaio, torna il generale inverno con aria fredda e nevicate sino a quote collinari nella medio-alta Umbria. Non è esclusa in mattinata pioggia mista a neve anche in pianura. Il flusso di correnti fredde artiche creerà un peggioramento del tempo su tutta la Regione. Previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio.

Lunedì 10 gennaio, clima freddo e nubi irregolari. Nevicate o nevischio in montagna ai confini con le Marche. Lieve rialzo termico nei massimi, ma clima freddo, specie in Appennino. Venti sostenuti a tratti anche forti di grecale.

Martedì 11 gennaio, alta pressione in espansione con residue precipitazioni su Umbria orientale.

Mercoledì 12 gennaio, tempo stabile ed assolato ovunque.

