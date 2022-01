Terni, 9 gennaio 2022 – Quello di oggi è stato un emozionante pomeriggio a Molino Silla grazie alla visita del nuovo Vescovo della Diocesi Mons. Francesco Antonio Soddu. Accolto dal Presidente Giuseppe Lorefice e dal Capo struttura Giampaolo Nicolasi, Mons. Soddu ha visitato per la prima volta gli spazi della Comunità Incontro Onlus e si è intrattenuto a lungo con i ragazzi in percorso.

La visita, è stata l’occasione anche per benedire il punto di somministrazione tamponi, allestito in questi giorni dalla Comunità Incontro per avviare lo screening preventivo dedicato alla popolazione scolastica amerina.

Promosso dal Comune di Amelia, lo screening si sta svolgendo in collaborazione con la Farmacia Bonanni di Amelia, la Sezione di Amelia del Gruppo di Terni del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, l’Associazione “Una mano per Amelia” e Regione Umbria. L’obiettivo è di testare circa 1200 tra studenti e docenti in vista dell’imminente riapertura delle scuole.

La Comunità Incontro Onlus, in prima linea sin dall’inizio della pandemia, segue le attività di prevenzione con il proprio personale sanitario ed è onorata di essere a disposizione del territorio anche in questa occasione.

In questa fredda e piovosa domenica, il ringraziamento va a S.E. Mons. Soddu per aver riscaldato con le sue parole il cuore dei ragazzi impegnati nel percorso di recupero e per aver incoraggiato il nostro staff con la sua vicinanza, a testimonianza di un legame forte e rinnovato tra la Comunità Incontro e la Diocesi, nel ricordo dell’opera di Don Pierino Gelmini.

In allegato uno scatto della visita a Molino Silla.

Grazie per la gentile attenzione, restando a disposizione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

(1)