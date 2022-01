Protagonister per la stagione di prosa le attrici Giulia Michelini e Paola Michelini. Regia Paolo Civati; produzione TSA Teatro Stabile d’Abruzzo & Stefano Francioni Produzioni

Trevi, 9 gennaio 2022 – Apre il 14 gennaio con le popolari attrici Giulia Michelini e Paola Michelini la stagione del Teatro Clitunno di Trevi curata da Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale con il prezioso sostegno del Comune di Trevi e la collaborazione di Francesca Romana Lovelock. In scena “Alza la voce”, una commedia contemporanea diretta da Paolo Civati e prodotta da Stefano Francioni e TSA Teatro Stabile d’Abruzzo.

Lo spettacolo prende spunto da un fatto reale – la storia dell’Orsa Pizza, chiusa da anni all’interno di una teca in un centro commerciale in Cina – per riflettere sugli stereotipi legati al femminile, attraverso i personaggi di due donne, Stella e Pizza.

Stella fa le pulizie all’interno del centro commerciale in cui Pizza è rinchiusa, ed è determinata a liberarla; Pizza invece è disillusa, amara, leggera, troppo stanca per combattere, troppo feroce per essere davvero addomesticabile.

Anche attraverso il linguaggio proprio della Stand Up Comedy, “Alza la voce” mette in scena il confronto ironico e surreale tra Pizza e Stella, una l’opposto dell’altra, o forse due lati contraddittori della stessa donna.

La stagione proseguirà con altri sette spettacoli in programma: il 29 gennaio Silvia Salvatori con “Diario intimo” da Raymond Queneau; l’11 febbraio 7 contro Tebe de I sacchi di sabbia con la regia di uno dei maggiori registi contemporanei italiani, Massimiliano Civica; il 18 febbraio il nuovo spettacolo di un giovane drammaturgo e regista tra i più interessanti della nostra scena, L’ombra lunga del nano di Alberto Fumagalli; il 4 marzo ancora una donna che interpreta un grande classico: Diletta Masetti sarà “La signorina Else”, dal capolavoro di Arthur Schnizler. A seguire il 12 marzo “Segnale d’allarme. La mia battaglia VR”, spettacolo immersivo in realtà virtuale, ideato e interpretato da Elio Germano; il 25 marzo il popolare cantante del gruppo Lo Stato Sociale Lodo Guenzi con “Uno spettacolo divertentissimo che non finisce assolutamente con un suicidio”. Si chiude l’8 aprile con “Art” del Teatro della Tosse, commedia crudele e divertente scritta da una grande drammaturga contemporanea, Yasmina Reza.

E’ aperta la campagna abbonamenti a 8 spettacoli o a 4 spettacoli a scelta. Per informazioni e prenotazioni abbonamenti e biglietti: Fontemaggiore tel. 075 5286651 – www.fontemaggiore.it

(1)