Rilevate violazioni penali in materia di infortunio sui luoghi di lavoro

Orvieto, 14 gennaio 2022 – Nella giornata di ieri a Castel Giorgio, i militari dell’Aliquota Operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Orvieto, in concorso con personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del lavoro di Terni e del Nucleo Carabinieri Antisofisticazione e Sanità di Perugia, nel corso di un servizio finalizzato al controllo del rispetto delle norme sul lavoro, sanitarie e di sicurezza sui luoghi di lavoro, hanno sanzionato amministrativamente una donna orvietana di 55 anni, titolare di una casa di riposo, perché nel corso del controllo, svolto nella mattinata, hanno rilevato violazioni penali in materia di infortunio sui luoghi di lavoro per complessivi 3.800 euro.

