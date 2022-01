Con un falso annuncio su internet inducevano una donna marocchina a stipulare una assicurazione sull’auto con una compagnia inesistente

Terni, 14 gennaio 2022 – Nel corso del pomeriggio di ieri a Terni, a conclusione di mirati accertamenti avviati a seguito della presentazione di una denuncia di truffa da parte di una donna di origini marocchine di 25 anni, i militari del Comando Stazione Carabinieri di Collescipoli hanno deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica per i reati di truffa in concorso” tre persone, tutte originarie della provincia di Napoli e di un’età compresa tra i 50 ed i 37 anni, di cui due già note alle Forze dell’ordine.

Le indagini condotte hanno permesso di accertare che i tre, già gravati da precedenti specifici, pubblicando un falso annuncio su un noto sito internet, inducevano la vittima a stipulare un contratto assicurativo per la propria autovettura con una compagnia poi risultata inesistente, incassando il corrispettivo tramite carta per il pagamento intestata ad uno dei tre.

(0)