TERNI, 16 gennaio 2022 – Dopo la prova individuale di ieri, dove il campionissimo Alessio Foconi ha guadagnato il terzo posto, oggi è toccato alla squadra italiana salire sul gradino più alto del podio della Challenge International De Paris.

La squadra composta da Alessio Foconi, Daniele Garozzo (argento olimpico a Tokyo), Tommaso Marini e Guillaume Bianchi accompagnati dal CT Stefano Cerioni già si diceva pronta alla sfida di oggi.

Queste le parole di Alessio Foconi al termine della gara individuale di ieri : “Finalmente siamo riusciti a calcare queste pedane, non vedevamo l’ ora, ci siamo allenati molto per arrivare fin a qui. Avevamo avuto il primo approccio con la gara degli assoluti, ma la voglia di tornare sulle pedane internazionali era tanta e ce la siamo cavata bene sia io che Edoardo Luperi. L’ unico rammarico è non essere arrivati fino in fondo, ora però dobbiamo concentrarci per la gara a squadre.”

Gli azzurri in apertura di giornata hanno sfidato la Polonia nel tabellone dei 16 vincendo per 45 – 26, per poi incontrare ai quarti di finale Hong Kong che superano brillantemente per 45 – 24.

Certamente più complicato vincere contro gli U.S.A. , dopo una lunga battaglia la squadra italiana ha la meglio per 45 – 38.

L’ Italia stravince per 45 – 20 la finale contro la Francia portando a casa la tanto ricercata medaglia d’ oro.

