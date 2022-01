AVIGLIANO UMBRO, 18 gennaio 2022 – Il Comune di Avigliano Umbro ha attivato un numero verde covid per fronteggiare l’emergenza. Lo rende noto l’amministrazione comunale che ha varato l’iniziativa insieme alla Croce Rossa, sede di Avigliano, e ad altri enti locali. “In particolare – riferisce il vice sindaco Daniele Marcelli – il numero è stato messo a disposizione grazie alla collaborazione con i Comuni di Montecastrilli, Acquasparta e Montecchio i quali, insieme a noi, si sono coordinati con gli operatori della Croce Rossa Italiana”. Il numero da chiamare in caso di necessità, che prende il nome di “Info covid”, è lo 0744933849. “Il servizio – specifica il vice sindaco – è attivo tutti i giorni dalle 9 alle 13 per fornire assistenza ai cittadini e per rispondere ad ogni loro domanda o necessità”.

(0)