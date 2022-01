Presenta il suo album d’esordio “Underneath” sabato 22 gennaio 2022 a Palazzo della Penna – ore 19:30 e 21:30. Ingresso gratuito



Perugia, 19 gennaio 2022 – Sabato 22 gennaio, in due set alle ore 19.30 e alle 21.30, il contrabbassista Pietro Paris presenta in concerto a Palazzo della Penna di Perugia il suo album d’esordio “Underneath”, uscito lo scorso 7 dicembre per la Encore Music.

Oltre a Paris, completano il quartetto il trombettista Paolo Petrecca, il pianista Manuel Magrini e il batterista Lorenzo Brilli, a cui si aggiunge l’ospite Lorenzo Bisogno al sassofono.

Perugino, classe 1984, si appassiona sin da giovanissimo allo studio del basso elettrico e del contrabbasso, ma è solo dopo aver conseguito la Laurea di primo livello in Fisica che decide di dedicarsi completamente alla musica. Prima gli studi a Siena Jazz, poi i primi concerti in Italia e all’estero, e alcuni viaggi formativi come quello a Parigi e a New York (immortalata nella foto di copertina dell’album), che hanno inevitabilmente segnato il suo percorso formativo e artistico.

Di queste scelte, di questi viaggi, la musica di Pietro Paris ne è in qualche modo debitrice. Melodie ampie, puntualità di esecuzione, libertà di fraseggio e improvvisazione. Il contrabbasso asseconda gli spazi e la voce della tromba di Petrecca e del piano di Magrini, sorretti dall’agile batteria di Brilli. Ma in questo gioco delle parti, Paris è anche un regista attento che sa mettersi in ascolto, offrendo spunti e condividendo iniziative. Gli otto brani originali che costituiscono l’album sono costruiti su forti idee tematiche che spaziano dal “post bop” alle atmosfere più avanguardistiche, sfociando in liberi spazi improvvisativi.

Underneath è la direzione di una ricerca: quella verso il basso, al di sotto della superficie. Un desiderio, almeno attraverso la musica, di procedere più in verticale senza rimanere a contatto con le apparenze. Una prospettiva che nel nostro presente viene spesso ignorata, ma che nella musica può trovare un suo naturale punto di fuga. In questa rappresentazione, tutti i brani sono dedicati a persone, momenti o pensieri che hanno un intimo legame con queste profondità: i grandi nomi del Jazz ma anche Albert Camus, Euripide o il poeta Elliot sono solo alcuni dei numi chiamati in causa.

In questo album di esordio, Paris ha chiamato a sé gli amici più cari, i musicisti più fidati con cui ha condiviso negli anni la musica e la vita insieme. Oltre al citato quartetto, compaiono anche tre guest: Lorenzo Bisogno al sassofono, Leonardo Radicchi al clarinetto basso e Ruggero Fornari alla chitarra. Underneath è anche un tributo a questa comunità di amici e musicisti.

FORMAZIONE

Paolo Petrecca – Tromba

Manuel Magrini – Pianoforte

Pietro Paris – Contrabbasso

Lorenzo Brilli – Batteria

feat.

Lorenzo Bisogno – Sassofono Tenore

I concerti avranno luogo all’interno del Salone di Apollo del Museo civico di Palazzo della Penna.

primo set ore 19:30 e secondo set ore 21:30

ingresso gratuito su prenotazione

