Foligno, 21 gennaio 2022 – Il 19 gennaio un nuovo Ufficiale si è insediato presso la Compagnia di Foligno con l’incarico di Comandante della Sezione Operativa del dipendente Nucleo Operativo e Radiomobile.

Si tratta del S. Tenente Claudio LANA, nato a Brescia il 13 luglio 1968.

Subentra nell’incarico già ricoperto dal S. Ten. Fabrizio CATALUFFI, il quale ha, a sua volta, assunto il comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia.

L’ufficiale, laureatosi in Giurisprudenza nel 2012, si è arruolato nell’Arma nel 1990. Ha svolto servizio in qualità di sottufficiale presso la Stazione di Imperia dal 1994 al 1996, al Nucleo Operativo della Compagnia di Imperia dal 1996 al 1999.

Comandante della Stazione di Pieve di Teco (IM) dal 2000 al 2009. Nel 2009 è stato poi trasferito in Lombardia dove, fino alla nomina ad Ufficiale, ha prestato servizio presso la Stazione di Concesio (BS).

È insignito della medaglia commemorativa per il soccorso prestato alla popolazione colpita da calamità naturali del 2000 in Liguria.

“Sono molto contento di essere giunto nella verde Umbria e in particolare a Foligno. Metterò a disposizione di tutti la mia esperienza pregressa e non vedo l’ora di mettermi al lavoro per contribuire al grande impegno dell’Arma tutta verso questa bellissima cittadina e dei suoi comuni limitrofi”.

Queste le prime parole pronunciate dal Sottotenente Lana.

