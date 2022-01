L’assemblea dei sessanta membri dei comitati direttivi dei terzieri sceglieranno il capo dell’Associazione Corsa all’Anello

NARNI 28 gennaio 2022 – Domenica 20 febbraio all’Auditorium Bortolotti, in via Mazzini, si terranno le elezioni del presidente dell’Associazione Corsa all’Anello. A votare sarà l’assemblea composta dai 60 membri dei comitati direttivi dei terzieri di Mezule, Fraporta e Santa Maria, che saranno chiamati in prima convocazione alle 15 ed in seconda convocazione alle 16.

La candidatura a presidente dovrà pervenire presso il protocollo del Comune di Narni a mezzo pec, raccomandata o mediante deposito presso gli uffici preposti, con nota sottoscritta del candidato almeno dieci giorni prima dell’assemblea convocata per l’elezione. La scadenza fissata per la presentazione della candidatura è per giovedì 10 febbraio.

Requisito per la candidatura, a pena di inammissibilità, è la presentazione di una lista di sostegno sottoscritta da parte di almeno trenta soci (di cui almeno uno per ciascun terziere) delle associazioni socie (terzieri). La lista recante il nome del candidato e le sottoscrizioni dovrà essere presentata unitamente alla domanda di candidatura. Si sottolinea che le firme dovranno essere apposte dai soci dei terzieri, non necessariamente appartenenti ai direttivi.

I responsabili del consiglio direttivo dell’Associazione Corsa all’Anello saranno poi scelti sia dal presidente (cinque) che dal Consiglio comunale (tre) tra coloro che avranno offerto la propria candidatura che dovrà essere depositata o fatta pervenire a mezzo pec o raccomandata presso il protocollo del Comune di Narni entro il giorno antecendente l’assemblea fissata per l’elezione del presidente. La scadenza del termine per la presentazione della candidatura è stata fissata per sabato 19 febbraio.

