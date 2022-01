Perugia, 28 gennaio 2022 – Sarà lunga circa 35 metri questa strada orfana di padre e di madre, senza nome e cognome ma importante via di collegamento tra via Manzoni e via Adriatica, ma purtroppo abbandonata a se stessa. Si trova in prossimità dei palazzi ex zona De Megni ed è ovviamente piena di buche che, saltuariamente e superficialmente, ricevono, soprattutto quando piove, la grazia di qualche palata di breccino imbevuto di poco catrame che, ovviamente, non fa presa con il pietrisco delle buche mai aspirato prima dell’intervento.

Più volte alla ribalta della cronaca non è riuscita mai a trovare un protettore per ottenere un manto stradale durevole e sicuro. L’appello è rivolto alle autorità comunali competenti per sanare il degrado e rendere più scorrevole e sicuro il traffico di un’arteria molto importante soprattutto quando il traffico si riversa su quelle strade in caso di incidente sulla superstrada.

(1)