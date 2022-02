Perugia, 5 febbraio 2022 – L’umbra Stella Merano da noi scelta per aprire il concerto di Raphael Gualazzi all’ultimo tributo endrigo terni sul lago di Piediluco, dopo essere stata selezionata per partecipare al programma radiofonico di Isoradio “sulle strade della musica”, nuovamente scelta, insieme al ternano Massimo Bartolucci tra tutti i partecipanti d’Italia, per essere presente a CasaSiae a Sanremo, stamattina ha vinto il primo premio come giovane promessa della canzone italiana.

Premiata alla presenza del Sottosegretario al Ministero per i beni e le attività culturali Lucia Borgonzoni, del Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, del Presidente SIAE Mogol, del Direttore Generale SIAE Gaetano Blandini, della Direttrice di RAI ISORADIO Angela Mariella.

Da parte nostra tantissimi complimenti. Orgogliosi di aver creduto in lei, le auguriamo tutti i nuovi successi che merita e che siamo certi verranno; sicuri che porterà nel cuore l’esperienza del Tributo e l’esempio del maestro Endrigo.

