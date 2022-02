Terni, 11 febbraio 2022 – Domani, sabato12 febbraio, alle ore 11, l’Associazione Luca Coscioni sarà online su zoom. Interverranno Marco Cappato (nell foto) Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, Alessandro Gentiletti Consigliere Comunale di Senso Civico, Maria Sole Giardini, Consigliere generale dell’Associazione, Sergio Pecorari e Eraldo Giulianelli attivisti e fondatori della cellula.Attesi anche Laura Santi, fondatrice della cellula Perugina e volto della campagna referendum eutanasia legale, Filomena Gallo, segretario generale dell’associazione, esponenti politici locali e di varie associazioni del territorio.

«Dal corpo del malato al cuore della politica è lo slogan che faremo nostro in tutte le battaglie che ci attendono » hanno commentato i fondatori. «Dopo il successo della raccolta firme per i referdum Eutanasia e Cannabis – proseguono – crediamo che anche Terni sia pronta, anzi, sia proprio alla ricerca, di una rete di persone che sappiano ascoltarli e guidarli sulla strada dei loro diritti».

«L’affermazione delle libertà civili e i diritti umani, in particolare quello alla scienza, l’assistenza personale autogestita, l’abbattimento della barriere architettoniche, le scelte di fine vita, la ricerca sugli embrioni, l’accesso alla procreazione medicalmente assistita, la legalizzazione dell’eutanasia, l’accesso ai cannabinoidi medici e il monitoraggio mondiale di leggi e politiche in materia di scienza e auto-determinazione sono gli obbiettivi per cui è nata L’Associazione Luca Coscioni e che faremo anche nostri, sperando di costruire una rete sempre più larga fatta di persone singole, associazioni del territorio, politici, medici insomma tutti quelli che hanno a cuore i diritti e le libertà individuali».

«Ricordiamo –concludono – che Luca Coscioni, economista affetto da sclerosi laterale amiotrofica che nel 2002 ha fondato l’Associazione che porta il suo nome e scomparso nel 2006, è nato e cresciuto in Umbria, o meglio ad Orvieto, in provincia di Terni. Questa inaugurazione auspichiamo sia l’inizio di una nuova era per una Terni e un Umbria libera e civile combattendo con le armi del diritto per i valori che ci ha lasciato Luca».

