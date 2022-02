La 28enne ha perso il controllo della vettura sulla Provinciale 451 ed è stata estratta dalle lamiere contorte dall’abitacolo dai Vigili del fuoco

Perugia, 14 febbraio 2022 – Una brutta avventura ieri per una 28enne che ha perso il controllo dell’auto sulla Strada Provinciale 451 ed è andata a sbattere contro un albero. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Spoleto che avevano ricevuto una segnalazione alla Sala Operativa per un incidente stradale con feriti.

La giovane, infatti, nel tratto di strada della SP 451, in località Maiano, dopo aver perso il controllo del proprio veicolo era andata a sbattere contro un albero a bordo strada, rimanendo intrappolata tre le lamiere. Compresa la gravità dell’accaduto e valutate le difficoltà degli operatori del 118 nel prestare soccorso alla donna, i poliziotti hanno richiesto l’intervento del personale dei Vigili del Fuoco, al fine di estrarre la 28enne dall’automobile.

In attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, gli agenti non si sono persi d’animo e, coadiuvati da una pattuglia dell’Arma dei Carabinieri, dopo aver messo in sicurezza l’area hanno rassicurato la ragazza.

Estratta dalle lamiere, la 28enne è stata immediatamente trasportata presso il pronto soccorso dell’ospedale di Terni per le cure. Contestualmente, gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Spoleto hanno effettuato i rilievi stradali necessari per la ricostruzione della dinamica dell’incidente.

Un brutto spavento per la 28enne che, grazie a un’azione sinergica tra le forze di Polizia e di Pronto Intervento, coordinate dal personale del Commissariato di Spoleto, è salva e da ritenere fuori pericolo.

