Panicale, 14 febbraio 2022 – Romantico risveglio per gli abitanti di Tavernelle. La frazione di Panicale questa mattina si è ritrovata sommersa di biglietti d’amore. Un nuovo “colpo” messo a segno dal gruppo locale #SIAMOSTATENOI, che ha voluto celebrare la giornata più romantica dell’anno disseminando il centro di Tavernelle di decine di teneri messaggi.

Ma il terreno era già stato preparato nei giorni scorsi quando in piazza Mazzini era stata creata una location a tema, a disposizione di chiunque volesse scattare un selfie e inviare messaggi con il cuore.

Un modo, voluto dalle due ideatrici dell’iniziativa, Lia Morese e Fausta Gargaglia, per condividere un momento di serenità con la propria comunità attraverso l’omaggio al Bacio Perugina e ai suoi cento anni di vita. “Quale migliore occasione – riferiscono – del centenario del Bacio, un pezzo di storia della nostra regione, per mettere in atto le nostre iniziative? Anche le piccole e semplici cose, messaggi positivi possono cambiare il senso delle nostre giornate”.

La cosiddetta “Missione San Valentino” non è la prima sorpresa che #SIAMOSTATENOI riservano a Tavernelle. In passato il gruppo ha dispensato sorrisi a grandi e piccoli attraverso una miriade di sassi dipinti lasciati negli angoli più nascosti del paese. E adesso, in vista del Carnevale, si studia già la prossima “operazione”.

