L’opera è stata inaugurata oggi e costa complessivamente circa 120mila euro

Foligno, 15 febbraio 2022 – Favorirà la mobilità veicolare intorno alla scuola elementare di San Giovanni Profiamma la bretella inaugurata stamani. “Non era prevista – ha spiegato il vicesindaco Riccardo Meloni che ha la delega ai lavori pubblici – ma dà risposta ad una esigenza della popolazione della frazione”. Fino a questo momento si accedeva alla scuola da una via stretta a doppio senso di circolazione.

Ora, invece, dalla stessa via si accederà alla scuola, a senso unico, e si utilizzerà la bretella, sempre a senso unico, per uscire. L’opera è costata complessivamente circa 120mila euro. “Nei corso dei lavori – ha ricordato Meloni – sono stati ritrovati reperti di un acquedotto d’epoca romana. D’intesa con la Soprintendenza, sono stati portati avanti i lavori trovando una soluzione – dopo un blocco di tre mesi – e riuscendo a salvaguardare l’acquedotto. Questa bretella è un segnale importante per la frazione”. All’inaugurazione della bretella, sono intervenuti, tra gli altri, i consiglieri comunali Riccardo Polli, Federica Bagatti e Luciana Collarini, oltre al parroco della frazione, don Luigi Bonollo.

