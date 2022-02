A capire che l’anziano era disorientato e stesse vagando senza meta è stato il comandante della locale Stazione Carabinieri. Il sottufficiale, libero dal servizio, dopo aver capito che l’uomo era ospite di un centro di accoglienza, ha chiamato la struttura

Terni, 15 febbraio 2022 – Un anziano, ospite di un centro d’accoglienza, uscito per una passeggiata si è avventurato per i fitti boschi del monte Peglia non ritrovando più la strada del ritorno. Mentre avanzava la notte e cominciava a calare la temperatura, il Comandante della locale Stazione Carabinieri di San Venanzo, libero dal servizio, percorrendo la SP 61 direzione Collelungo – Marsciano (PG), ha notato l’anziano camminare a passo lento a bordo strada.

L’uomo di circa 70 anni indossava un maglione di lana con pantaloni di velluto, indumenti che subito apparivano alla vista del maresciallo poco idonei viste le basse temperature. Non avendo notato nessuna autovettura parcheggiata, si insospettiva ulteriormente e per qualche minuto controllava i movimenti dell’uomo, il quale, continuava a dirigersi nella direzione della città di Marsciano, attraversando spesso la strada per poi tornare indietro lungo la corsia opposta.

A questo punto il Comandante della Stazione si è avvicinato all’anzianoe, dopo essersi qualificato, gli ha chiesto chi fosse e cosa stesse facendo. Lo stesso appariva disorientato rispondendo in modo poco chiaro, ma tanto da permettere al carabiniere di capire che lo stesso era ospite presso una Rsa che dista dal luogo dove si trovavano circa un chilometro.

Immediatamente il maresciallo chiamava i responsabili che, una volta sul posto, provvedevano alle cure del poveretto. Grazie al senso di responsabilità del maresciallo, l’anziano ha potuto far rientro al centro e trascorrere la notte al caldo.

