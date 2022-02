“Le parole possono tutto” a disposizione delle scuole medie

Foligno, 16 febbraio 2022 – L’assessorato all’istruzione del Comune di Foligno sta realizzando una serie di iniziative per promuovere la lettura. In quest’ottica ha deciso di mettere a disposizione dei ragazzi delle classi terze delle scuole medie diverse copie della graphic novel “Le parole possono tutto” di Silvia Vecchini e Sualzo.

Il libro ha vinto il Premio di Letteratura per Ragazzi “Laura Orvieto”, edizione 2019-2021. La protagonista è Sara. Che non parla molto. Sono successe troppe cose: l’incidente, la separazione dei suoi, il litigio con la sua migliore amica. Qualcosa dentro di lei si è bloccato. Ma il destino mette sulla sua strada un maestro inatteso: l’anziano signor T, con le sue storie antiche e la fissazione per l’alfabeto ebraico, che Sara comincia a imparare.

È solo un vecchio pazzo? Forse. Ma grazie a quelle lettere misteriose, una strana creatura entra nella vita di Sara. E con lei, a poco a poco, tornano le parole, quelle giuste per vivere tutto: l’amicizia, la famiglia e, forse, anche l’amore. L’ufficio istruzione del Comune – che ha inviato una lettere alle dirigenti scolastiche per informarle dell’iniziativa – dispone di 300 copie del testo che saranno donate agli studenti ed ai docenti che lo desiderano per lavorare nelle varie classi. Sarà possibile fornire anche materiale didattico. Nel prossimi mesi è previsto un incontro con gli autori, Silvia Vecchini e Sualzo, che si confronteranno con i ragazzi sulle tematiche affrontate nel libro.

