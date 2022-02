E’ un laboratorio di idee e progettualità che si richiama ai valori fondanti dell’Unione Europea, della Repubblica Italiana. L’ispirazione liberale e democratica che contraddistingue questa formazione politica, lascia ampio spazio ai componenti di confrontarsi e di scegliere liberamente le proprie posizioni su tematiche etiche e ideologiche

Spello, 17 febbraio 2022 – Un gruppo di cittadini giovani e meno giovani, competenti, impegnati e attivi nella vita della comunità spellana, sceglie di dar vita ad una nuova formazione politica in grado di fornire le idee e le progettualità che Spello sta cercando ormai da anni.

Una scelta di carattere, basata sull’esigenza di dare risposte nuove e concrete ai cittadini che chiedono un vero rinnovamento della classe dirigente politica spellana.

Immagina Spello vuole essere un vero e proprio laboratorio in cui dar vita e concretezza alle idee. “Vogliamo trasmettere un messaggio ben chiaro: è necessario attuare le progettualità secondo la visione che abbiamo della Spello dei prossimi decenni. Una Spello proiettata in un contesto europeo ed internazionale, in un’ottica di crescita culturale, economica e turistica. Con l’auspicio che i cittadini vorranno condividere e contribuire in modo pro-attivo alla creazione di questa sinergia.” Queste le parole della portavoce Elisa Capodicasa, che affiancata da Pietro Paolo Villamena, Costanza Ruffinelli ed altri cittadini si fanno

promotori delle istanze suddette.

L’invito è rivolto a tutti coloro che si rispecchiano in un’area culturale che ha come riferimento valori liberali, europeisti e democratici. In uno spazio in cui conservatori e riformisti, cattolici e laici, possono unirsi al fine di immaginare e concretizzare un nuovo scenario politico-amministrativo.

(2)