Le condoglianze del sindaco Zuccarini

Foligno, 20 febbraio 2022 – Francesca Tardioli, 57 anni, ambasciatrice italiana a Canberra (Australia), è morta ieria Foligno, dopo essere caduta dal balcone della sua abitazione. Sull’incidente, avvenuto in via Fazi, stanno indagando i Carabinieri. La donna, nativa di Foligno, stava trascorrendo alcuni giorni di ferie in città . Secondo una rima ricostruzione avrebbe perduto l’equilibrio dopo essersi sporta troppo dal terrazzo.

“Appresa con grande dispiacere e profonda commozione la tragica notizia della morte della nostra illustre concittadina Francesca Tardioli, ambasciatrice d’Italia in Australia, esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia a nome dell’amministrazione comunale e dell’intera Città di Foligno”. Lo ha dichiarato in una nota il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini.

(13)