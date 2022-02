Foligno, 20 febbraio 2022 – Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Foligno sono intervenuti la scorsa notte in soccorso di un ragazzo che, spaventato per essere rimasto solo, aveva chiesto aiuto a un passante. L’uomo, dopo averlo tranquillizzato, ha chiamato il numero di emergenza 112 chiedendo l’intervento della Polizia di Stato.

Gli agenti della Squadra Volante, immediatamente giunti sul posto, hanno sentito il giovane che ha raccontato di essere uscito insieme agli amici per trascorrere la serata in un noto locale a Foligno; d’un tratto però si era reso conto che gli amici non c’erano più e non riuscendo a ricontattarli aveva difficoltà a rientrare.

I poliziotti dopo averlo tranquillizzato, lo hanno riaccompagnato a casa. Dopo lo spavento e un giro in Volante per le vie della città, il ragazzo si è rasserenato consapevole di poter sempre contare sull’aiuto della Polizia di Stato.

