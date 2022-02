Città di Castello, 20 febbraio 2022 – In piena notte sono rimasti in panne sulla E45 dopo che la loro auto aveva iniziato a perdere potenza e si era fermata sulla carreggiata. La donna, preoccupata per la propria incolumità e per quella del figlio, ha telefonato alla Sala Operativa della Questura di Perugia che ha inviato immediatamente una pattuglia del Commissariato di Città di Castello e le ha fornito alcune indicazioni per tutelare la loro sicurezza e degli automobilisti in transito.

Gli agenti, dopo aver individuato l’auto, hanno subito acceso i dispositivi luminosi di emergenza e, in sicurezza, hanno fatto rallentare il traffico provvedendo alla gestione della viabilità.

Tranquillizzata la madre e il figlio, che erano visibilmente spaventati, i poliziotti hanno chiesto l’intervento di un carro attrezzi per rimuovere il veicolo dalla carreggiata.

Al termine della disavventura, la donna e il giovane hanno ringraziato i due agenti della Polizia di Stato per la grande professionalità mostrata e per essersi preoccupati di tranquillizzarli avendo colto la loro difficoltà in quel momento.

