Terni, 20 febbraio 2022 – Bruciano da oggi pomeriggio alle 16 i rifiuti della Ferrocart nella zona industriale di Maratta, a Terni. Sul posto ci sono diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale. La densa e alta colonna di fumo si è vista a chilometri di distanza e subito si è temuto il peggio per l’ambiente.

La Protezione civile di Collescipoli ha invitato la popolazione che abita nelle vicinanze a chiudere le finestre, a non uscire di casa, mentre Polizia e Carabinieri hanno sbarrato al traffico le strade di accesso a via Vanzetti, indicando vie alternative. Sul posto si recato anche l’assessore all’ambiente del Comune di Terni, Benedetta Salvati, con i dirigenti e i responsabili dell’Arpa.

La Ferrocart è di proprietà dal 2022 di Acea e si occupa di recupero e riciclo materiali. A bruciare sono quintali e quintali di carta, plastica e ingombranti. Il vento – fanno sapere i Vigili del Fuoco – ha complicato le operazioni di spegnimento delle fiamme. Il lavoro dei Vigili del fuco va avanti ad oltranza e proseguirà non solo per tutta la notte ma anche domani.

“Bene il lavoro dei Vigili del fuoco per spegnere l’ incendio che si è sviluppato alla Ferrocart – si legge in comunicato stampa – ma il Movimento Sociale Fiamma Tricolore chiede : gli abitanti che abitano nelle vicinanze di questo incendio possono essere sicuri riguardo l’ impatto ambientale ? E’ normale che impianti per il recupero ed il riciclaggio di rifiuti si trovano a Marattta nelle vicinanze di abitazioni ? Movimento Sociale Fiamma Tricolore Umbria invita gli organi preposti a fare tutti gli accertamenti a tutela dei cittadini e consumatori riguarfo la situazione ambientale della zona soprattutto di Maratta”.

Il Movimento5 stelle: “Cinque incendi in due anni in Umbria in impianti legati alla filiera dei rifiuti e del riciclo. Terni, Perugia e Trevi. Domani mattina invierò una richiesta formale alla commissione antimafia per una calendarizzazione urgente di audizioni su questa preoccupante situazione che sta interessando la nostra regione.

La superficialità con cui ARPA, Regione e comuni hanno trattato questi eventi è inaccettabile. Eventi che non solo hanno un grave impatto sulla gestione dei rifiuti ma anche direttamente sulla salute pubblica. Eventi che costantemente vengono minimizzati e liquidati come autocombustione accidentale, o causata una volta da un accendino, l’altra da una pila”.

