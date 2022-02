The Black Blues Brothers sul palco il 23 febbraio con il travolgente “Let’s twist again!”

Prosegue la stagione del Teatro Lyrick di Assisi che mercoledì 23 febbraio alle 21.15 vedrà salire sul palco, nell’ambito della stagione di prosa 2021/20220, Let’s twist again! secondo, attesissimo show dei The Black Blues Brothers, i cinque acrobati kenioti che si sono già esibiti in tutto il mondo per più di 300.000 spettatori, tra i quali Papa Francesco, il Principe Alberto di Monaco e la famiglia reale inglese.

In scena – Nella sala d’aspetto di una stazione ferroviaria cinque uomini, con indosso trench alla Humphrey Bogart, sono in attesa. Di un treno? Di una persona? Per ingannare il tempo ascoltano twist e rock’n’roll da un juke-box d’epoca e provano a chiamare al telefono la propria fidanzata, ma proprio queste due passioni per la musica e per l’amore fanno perdere il treno al gruppo! Come rimediare? Scatenandosi in acrobazie incredibili, che sfruttano tutto ciò che li circonda per numeri mozzafiato: i tavoli, le sedie… anche i passaggi a livello!

“Let’s twist again!” è uno show acrobatico comico musicale, con una colonna sonora indimenticabile che attinge al periodo d’oro della musica statunitense e propone sequenze acrobatiche inedite e travolgenti. Uno spettacolo dinamico, adatto a un pubblico di ogni età e di ogni nazione. Hit memorabili come “Twistin’ the night away”, “Blue Moon”, “Just a gigolo” e brani dei più grandi interpreti USA quali Elvis Presley, Aretha Franklin, Chubby Checker, Glenn Miller e Keith Emerson accompagnano un repertorio dinamico e divertente fatto di piramidi, salti mortali, esercizi con la corda e molto altro.

Scritta e diretta da Alexander Sunny (produttore di spettacoli di successo e curatore di speciali tv sul Cirque du Soleil), la seconda attesissima produzione dei Black Blues Brothers riporta sul palco i cinque artisti africani che hanno già riscosso grandissimo successo in un tour mondiale con più di 700 date che ha elettrizzato più di 300.000 spettatori. Al “Festival di Edimburgo”, la kermesse teatrale più importante al mondo, The Black Blues Brothers è risultato essere uno degli show più visti e più apprezzati dal pubblico, registrando numerosi sold out e standing ovation e recensioni a quattro e cinque stelle. È stato scelto come miglior show di teatro acrobatico del Fringe di Adelaide dal giornale australiano The Advertiser, mentre il celebre critico Franco Cordelli sul Corriere della Sera lo ha descritto come “La scintillante impresa dei magnifici cinque”.

The Black Blues Brothers hanno avuto l’onore di esibirsi per Papa Francesco, che si è personalmente congratulato con loro durante il Giubileo dello Spettacolo Popolare e sono stati ospiti del Principe Alberto per la cena di gala dei “Rolex Master di Tennis” allo Sporting Club di Monte Carlo. Invitati alla “Royal Variety Performance”, la storica trasmissione tv ideata dalla famiglia reale inglese, che dal 1912 accoglie i più grandi nomi della danza, del teatro e del circo (i Beatles, Elton John, Rudolf Nureyev, Stan Laurel e Oliver Hardy, tra le star avvicendatesi nel corso degli anni), la loro esibizione è risultata essere una delle più apprezzate dagli spettatori in una serata che ha visto sfilare celebri stelle dello spettacolo dal vivo, introdotte dal Principe Carlo che ha lodato l’enorme talento degli artisti coinvolti. L’enorme riscontro planetario è valso agli acrobati l’invito a partecipare a celebri programmi televisivi, quali “Le plus grand cabaret du monde”, considerata il top per queste forme artistiche, e “Tù si que vales Italia” che li ha visti arrivare in finale lasciando a bocca aperta pubblico e giuria.

Per l’occasione, il Teatro Lyrick lancia anche una promo speciale 2×1: per chi acquisterà un biglietto al botteghino, ne avrà un secondo in omaggio. Informazioni e prenotazioni 075 8044358.

La stagione teatrale del Teatro Lyrick è organizzata da Associazione Culturale Zona Franca, direzione artistica di Paolo Cardinali, in collaborazione e con il contributo del Comune della Città di Assisi.

