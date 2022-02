L’incontro previsto mercoledì 23 febbraio, alle 11, nella casa di cura privata e accreditata. Utilizzata dal professor Cerulli per la prima volta in Italia su entrambe le ginocchia

Perugia, 21 feb.braio 2022– Mercoledì 23 febbraio, alle 11, nella casa di cura privata e accreditata Villa Fiorita di Perugia si terrà la conferenza stampa di presentazione di una tecnica chirurgica, la Ras (Robotic Assistant Surgery – Chirurgia con assistenza robotica), altamente innovativa. Infatti, proprio a Villa Fiorita, per la prima volta in Italia, sono stati effettuati dal professor Giuliano Cerulli interventi di protesi con chirurgia robotica assistita, contemporaneamente su entrambe le ginocchia, in regime accreditato con il Sistema sanitario nazionale.

Il progetto di utilizzo di questo sistema chirurgico è stato fortemente voluto dal professor Cerulli e reso possibile grazie ai vertici manageriali della struttura sanitaria, per una qualificazione tecnologica della casa di cura che è entrata a far parte dallo scorso anno di Villa Benedetta Group, un gruppo attivo nel settore della prestazione di servizi sanitari di cura e ricovero, ambulatoriali, chirurgici e riabilitativi, con varie strutture sanitarie private e accreditate presenti sul territorio del Lazio e dell’Umbria.

Nel corso della conferenza interverranno Giuliano Giorgio Cerulli, professore universitario ordinario di Malattie dell’apparato locomotore, direttore scientifico Ioti e responsabile dellʼUnità di ortopedia e traumatologia della casa di cura Villa Fiorita, Francesco Pelliccia, direttore sanitario della casa di cura Villa Fiorita, e in rappresentanza del Gruppo Gabriele Abete.

