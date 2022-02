Foligno, 22 febbraio 2022 – Domenica 6 marzo il Ciclodromo di Corvia apre le sue porte per una giornata di sport e condivisione dedicata ai bambini di tutte le età. Sotto l’egida organizzativa dell’UC Foligno Start andrà infatti in scena la “Ginkana degli Aquiloni – Memorial Gildo Serenelli”, manifestazione che unirà il fascino intramontabile della bici alla magia, altrettanto intramontabile, dell’oggetto volante più antico mai ideato dall’uomo.

Gioco e aggregazione saranno gli ingredienti principali di in una mattinata che farà segnare l’esordio stagionale della categoria Giovanissimi. A partire dalle 10:00 scatterà infatti una prova di abilità cronometrata, lungo due distinti tracciati di gimkana disegnati rispettivamente per le classi dai G0 ai G3 e dai G4 ai G6. In parallelo si svolgerà inoltre un evento promozionale, di carattere non competitivo, per tutti i ragazzi dai 4 ai 15 anni che vorranno cimentarsi con il percorso di gara più breve e testare così le loro capacità di guida.

In ricordo della giornata a ciascun partecipante verrà donato un gadget offerto dalla ditta MdueA, sebbene dei cadeau ambiti non mancheranno anche per i primi 3 classificati di ciascuna categoria nella gimkana. Una volta saliti sul podio gli atleti riceveranno infatti in premio degli aquiloni da parte dell’Associazione Aquilonisti di Foligno “I Millepiedi”, i cui iscritti coloreranno il cielo con una dimostrazione che, tra una pedalata e l’altra, catturerà senza dubbio lo sguardo di grandi e piccini.

La “Ginkana degli Aquiloni” rappresenterà il primo di una lunga serie di eventi e gare che, nel corso dell’anno, vedranno l’UC Foligno e l’UC Foligno Start in prima linea sul fronte organizzativo, sempre all’insegna dei valori fondanti delle società guidate oggi da Moreno Petrini e Mauro Angelucci. Valori dai quali trarrà linfa la stessa manifestazione del 6 marzo, pensata per avvicinare famiglie e bambini non solo alla bici, ma anche ad una struttura carica di potenzialità per il territorio folignate e non solo come il Ciclodromo di Corvia.

Un’occasione ideale quindi per celebrare anche una personalità cara a tutto il pedale locale come Gildo Serenelli, scomparso lo scorso 14 gennaio. Al compianto titolare dell’omonima ed apprezzata panetteria spellana, storica sostenitrice dell’UC Foligno, verrà intitolata una giornata illuminata da quel senso di profonda passione ed amicizia di cui si è sempre fatto portabandiera.

