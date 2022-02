In Comune cerimonia di conferimento alla cooperativa agricola Paneolio. Landrini, “La Provincia di Perugia della legalità ne ha fatto sempre un valore”

Pietralunga, 22 febbraio 2022 – 100 ettari di terreno dell’azienda agricola Col della Pila confiscato al clan calabrese De Stefano viene affidato ufficialmente dal Comune di Pietralunga alla cooperativa agricola Paneolio, restituendolo così alla comunità e a vantaggio della stessa.

Nel pomeriggio di ieri (lunedì) nella sala consiliare del Comune si è tenuta la cerimonia ufficiale di conferimento con una folta presenza di alte cariche politiche, militari e religiosi a testimonianza dell’importanza di questo momento.

A rappresentare la Provincia di Perugia il consigliere Moreno Landrini (nella doppia veste di vice presidente Anci). Presenti il sindaco di Pietralunga Mirko Ceci, il vescovo di Città di Castello Mons. Domenico Cancian, il Prefetto di Perugia, Armando Gradone, il Questore della provincia di Perugia, Giuseppe Bellassai, Eugenio Rondini membro della Commissione d’inchiesta ‘Analisi e studi su criminalità organizzata ed infiltrazioni mafiose, corruzione, riciclaggio, narcotraffico e spaccio di stupefacenti’ dell’Assemblea Legislativa regionale, Luigi Rossetti direttore regionale “Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale’, il referente di ‘Libera Umbria” Walter Cardinali, Silvia Rondoni di Arci Perugia e Raffaele Cannizzaro, già Prefetto di Perugia.

La vicenda ha inizio nel 2016, anno in cui il Comune riceve tale proprietà dall’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Ne seguono diversi avvisi pubblici andati inizialmente deserti fino ad arrivare allo scorso mese di luglio, quando perviene agli uffici comunali un’unica richiesta di affidamento in concessione dei beni in forza di un “Progetto per il recupero dei beni confiscati alla mafia nel Comune di Pietralunga per la valorizzazione del territorio e per la promozione della cultura della legalità”, ritenuta dalla commissione esaminatrice meritevole di

(2)