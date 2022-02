Campo Feice, 28 febbraio 2022 – Seconda tappa di avvicinamento ai prossimi Campionati Italia di Sci che si terranno all’Abetone (Toscana) dal 19 al 23 marzo prossimi, in questo scorso fine settimana, sulle nevi abruzzesi di Campo Felice (AQ), si è tenuto il “Trofeo AUDI – Autocentri Balduina”.

Nella splendida cornice dell’evento, organizzato magistralmente dallo Sci Club “MM Crew”, si sono affrontati 110 atleti delle diverse categorie nelle due discipline regine dello sci alpino dove il nostro Fiorentino Luca Maria – dello Sci Club Terminillo – è giunto 1° nello Slalom Gigante (venerdì – nelle foto) e 2° nello Slalom Speciale (sabato, ad appena 4 centesimi di secondo dal primo; neppure un “battito di ciglia”), consolidando così la sua posizione in classifica generale.

Ancora una gara al “top” ed ancora un passo importante in avanti in vista dei prossimi confronti con gli atleti più forti provenienti da tutta Italia con cui si confronterà in tre distinti appuntamenti: il primo proprio ai Campionati Italiani; il secondo, il “Trofeo Pinocchio sugli Sci” dal 27 marzo al 1° aprile – manifestazione storica che festeggia quest’anno il suo 40ennale ed è considerata una delle 5 manifestazioni di sci più importanti del mondo –, con gare nazionali e internazionali all’Abetone ed infine il terzo, a conclusione della stagione, il “Memorial Fosson” dall’8 all’11 aprile a Pila (Val D’Aosta) quest’anno divenuto Criterium Italiano a squadre.

Oggi Luca Maria è a scuola, alla “De Filis” di Terni, poi allenamento “a secco” di ginnastica artistica alla “Salus” di Terni della maestra Altavilla con gli allenatori Giampaolo e Svjatlana e domani di nuovo in Abruzzo per gli allenamenti sulla neve con gli allenatori FISI Angelo e Serena ed i suoi inseparabili compagni di squadra e grandi amici: Alessandro, Andrea e Manuel, con i quali condivide le gioie ed i grandi sacrifici di uno sport difficile per chi vive lontano dalla montagna ma non per questo impossibile se praticato con costanza, dedizione e tanta, tanta passione.

