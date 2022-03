Perugia, 1 marzo 2022 – La settimana appena trascorsa tutti i reparti della Compagnia di Perugia sono stati impegnati nel quotidiano controllo del territorio, della circolazione stradale, oltre a mirati controlli per prevenire i furti in abitazione.

Nel complesso sono state controllate 226 autovetture, per un totale di 461 persone e sono state elevate diverse contravvenzioni per violazioni al codice della strada, soprattutto per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, che ricordiamo, insieme all’uso del cellulare alla guida, sono la prima causa di morte in caso di incidente stradale. I Carabinieri di Ponte San Giovanni hanno elevato una contravvenzione nei confronti di un utente che, senza averne titolo, ha parcheggiato la macchina nel posto riservato alle persone diversamente abili, mentre la Sezione Radiomobile ha controllato tre automobilisti sprovvisti della copertura assicurativa. Diverse sono state inoltre le contravvenzioni per la mancata revisione al mezzo e per il superamento del limite di velocità.

Inoltre, a seguito di perquisizione del veicolo, i Carabinieri di Ponte San Giovanni hanno segnalato una persona quale assuntrice di sostanze stupefacenti perché trovato in possesso di una dose di cocaina.

Questi dati ci devono far riflettere su alcuni aspetti fondamentali, il primo in assoluto è la sicurezza alla guida, anche tra i giovani è diffusa l’abitudine di guidare con in mano il cellulare, ma anche mandare un semplice vocale o ascoltarlo distrae e comunque non permette di avere entrambe le mani sul volante. Altro aspetto da non sottovalutare è la cura del mezzo quindi, la mancata revisione dell’autovettura, fa si che non venga verificata l’effettiva efficienza del mezzo, non solo in termini di emissioni, ma anche di tenuta.

(0)