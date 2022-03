Foligno, 2 marzo 2022 – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Foligno, impegnati in servizio di prevenzione e controllo del territorio, nel centro storico di Foligno, hanno identificato un giovane trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Il ragazzo, in sella alla sua bici, girava lentamente per le vie del centro storico. Alla vista dei militari, che sostavano in Piazza Garibaldi, svoltava in un vicolo cercando di allontanarsi, richiamando però su di sé l’attenzione dei Carabinieri.

Fermato e sottoposto a controllo, il soggetto veniva trovato in possesso di tre involucri di cocaina, nonché di una somma di oltre Euro 800,00 in contanti, di cui non ha saputo giustificare la provenienza. Denaro e stupefacente sono stati sequestrati, mentre il giovane è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Spoleto (PG).

