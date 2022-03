24enne denuynciata. E’ stata identificata come passeggera durante un posto di controllo sulla E46, a seguito di consultazione della Banca Dati

Perugia, 2 marzo 2022 – Gli agenti della Polizia Stradale di Perugia, nel corso di un servizio di vigilanza stradale lungo la E45, hanno fermato e denunciato una ragazza – classe 1998 – per aver violato la quarantena obbligatoria.

La 24enne, identificata come passeggera durante un posto di controllo, a seguito di consultazione della Banca Dati è risultata essere positiva al Covid-19 e sottoposta alla misura sanitaria della quarantena obbligatoria.Sentita dagli operatori circa i motivi del suo comportamento, ha riferito di essersi allontanata di casa per recarsi nel nuovo domicilio dove avrebbe trascorso il resto del periodo di quarantena, specificando di aver comunicato lo spostamento alla U.S.L. di Perugia.

Gli operatori, a quel punto, hanno effettuato delle verifiche contattando il servizio dedicato della USL Umbria 1 e constatando che nessuna comunicazione era stata fatta in tal senso.

Dopo aver spiegato alla ragazza la pericolosità del suo comportamento per la salute pubblica e terminate le formalità di rito, gli agenti hanno deferito la 24enne all’Autorità Giudiziaria per il reato di epidemia e le hanno intimato di fare immediato ritorno presso la propria abitazione per ultimare l’obbligatorio periodo di isolamento.

