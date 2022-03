Sarà presentato venerdì 4 marzo alle 17.30 nella Sala Consiliare del Palazzo della Provincia. All’incontro interverranno Fausto Cardella e Walter Verini

Perugia, 2 marzo 2022 – Venerdì 4 marzo alle 17.30, nella Sala consiliare del Palazzo della Provincia di Perugia, verrà presentato il libro scritto da Giorgio Raggi dal titolo “Socrate, XXI secolo” edito da Globalpress Edizioni. Interverranno all’evento il dottor Fausto Cardella e l’onorevole Walter Verini.

Il libro parte dall’idea che “oggi, XXI secolo, la politica sembra non saper più creare un orizzonte per il futuro del mondo e la filosofia per il futuro dell’uomo. E questa sensazione, o questa realtà, è il frutto del divorzio fra filosofia e politica: parafrasando Platone potremmo dire che filosofia e politica, l’una senza l’altra, rovinano la città. Occorre capire le origini del divorzio svelando le false verità, uscendo dall’algoritmo degli algoritmi, cioè da quel pensare che ‘così va il mondo’ e che cambiarlo non è altro che utopia, sogno, fanciullesco desiderio”. L’autore spiega come “per uscire dall’algoritmo claustrofobico c’è bisogno del fuori-luogo: dell’átopos socratico, che è poi eterotopia. Dalla tensione tra l’essere e il dover essere nasce questo Socrate XXI Secolo: per cercare di uscire dalla caverna. Ogni epoca ha la sua caverna: conoscere le catene di oggi e provare a intravedere il sole di domani è un buon vivere”.

Socrate, in quest’opera, “interroga se stesso – commenta ancora Giorgio Raggi – e il mondo della scienza, della filosofia politica, della telematica. Per conoscere in atopia e in aporia rispetto a dove sia il sole fuori dalla caverna. Cioè il futuro della nostra umanità. È tempo di riavviare il sistema, è il tempo del risveglio”.

L’autore: Giorgio Raggi

Giorgio Raggi nasce a Foligno (PG) nel gennaio del 1951. Si laurea in Scienze Politiche all’Università Cesare Alfieri di Firenze nella prima metà degli anni settanta, alla scuola di Sartori, Altan, Spadolini e Cavalli.

La prima fase della sua vita professionale è impegnata in politica, ricoprendo la carica di Sindaco di Foligno. In una seconda fase si dedica al ruolo di dirigente d’impresa e di docente universitario.

È Presidente di Coop Centro Italia, Vice Presidente di Banca Popolare di Spoleto S.p.A., amministratore e sindaco revisore di società del Gruppo Unipol. Insegna “Etica d’Impresa” presso l’Università degli Studi di Perugia. In una terza fase – quella attuale – è studente presso l’Università Alma Mater di Bologna. Si laurea in Filosofia nel novembre 2021.

