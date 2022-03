Domenica 6 marzo alle ore 16,30 un corteo di riflessione partirà dalla chiesa di Santa Maria Reggina

Terni, 4 marzo 2022 – Tutte le consigliere e i consiglieri comunali della città di Terni si fanno portavoce dell’esigenza della città che rappresentano, di mostrare solidarietà e partecipazione al dolore del popolo ucraino, organizzando per domenica 6 marzo alle ore 16,30 un corteo di riflessione e vicinanza alla comunità ucraina residente nella città di Terni.

Il corteo partirà dalla chiesa di Santa Maria Reggina sita in via Gianbattista Vico, ed effettuerà un percorso simbolico lungo via Battisti, v.le Oberdan, P,za Dalmazia, v. della Vittoria per concludersi in L.go Don Minzoni.

Sono invitati a partecipare tutti i cittadini che vogliano dedicare lungo questo percorso un momento di riflessione, un pensiero di solidarietà per il popolo ucraino che tanto sta soffrendo, al cui dolore ciascun essere umano non può esimersi dal partecipare in qualche modo.

Sarà un’occasione proficua per avere contatti diretti con i cittadini di nazionalità ucraina che si stanno operando da giorni nell’organizzare raccolte di beni di primo soccorso e prima necessità per chi volesse partecipare attivamente a queste attività di raccolta di natura assolutamente spontanea e personale.

Verrà messo a disposizione di tutti i partecipanti al corteo un cartello da poter esporre durante la partecipazione al percorso, allorquando lo si voglia, con il messaggio veicolato a livello internazionale #stopwarinukrein. Le consigliere e i consiglieri ringraziano anticipatamente tutti coloro i quali vorranno e potranno partecipare

