La Presidente Proietti: “ La politica non è potere ma mettersi al servizio dei cittadini e lavorare per la comunità”

Perugia 5 marzo 2022 – È stato presentato ieri nella Sala Consiliare del Palazzo della Provincia il libro, scritto da Giorgio Raggi, “Socrate, XXI secolo” edito da Globalpress Edizioni. A salutare la platea è stata Stefania Proietti Presidente della Provincia di Perugia che ha ricordato ai presenti la bellezza della sala provinciale che da sempre è stata luogo di accoglienza culturale.

“Riunire questa platea – ha proseguito la Presidente – in questo tempo di incertezza dimostra quanto sia importante questo libro. Grazie per aver scelto la Provincia di Perugia per questa presentazione, il tema della scienza che dialoga con la filosofia ci aiuta anche nelle sfide del nostro tempo. La politica non è potere ma mettersi al servizio dei cittadini e lavorare per la comunità come dice nel suo libro Raggi: “Nel XXI secolo la politica sembra non saper più creare un orizzonte per il futuro del mondo e la filosofia per il futuro dell’uomo”.

A moderare l’incontro è stato Luigi Piccolo che ha presentato gli interventi di Fausto Cardella e Walter Verini. “Leggendo questo libro – ha detto Cardella – mi sono emozionato ed ho trovato tanti spunti di riflessione; curioso è il dialogo con Greta sull’ambiente che permette al libro di trattare argomenti importanti con un linguaggio accessibile a tutti. È un volume di grande attualità che esamina con lucidità l’attualità e il suolo della politica contemporanea”. Nella prefazione l’autore Giorgio Raggi spiega come “l’impoverimento del pensiero e la decadenza dell’arte del governare vanno così di pari passo del lineare un mondo che, nonostante l’imponente progresso scientifico e tecnologico, rischia di autodistruggersi e che, nonostante la possibilità di interconnessione all’istante di miliardi di persone, ha cerato una moltitudine infinita di solitudini”. Il libro sarà divulgarlo attraverso le Università d’Italia agli studenti di filosofia.

L’autore: Giorgio Raggi

Giorgio Raggi nasce a Foligno (PG) nel gennaio del 1951. Si laurea in Scienze Politiche all’Università Cesare Alfieri di Firenze nella prima metà degli anni settanta, alla scuola di Sartori, Altan, Spadolini e Cavalli.

La prima fase della sua vita professionale è impegnata in politica, ricoprendo la carica di Sindaco di Foligno. In una seconda fase si dedica al ruolo di dirigente d’impresa e di docente universitario.

È Presidente di Coop Centro Italia, Vice Presidente di Banca Popolare di Spoleto S.p.A., amministratore e sindaco revisore di società del Gruppo Unipol. Insegna “Etica d’Impresa” presso l’Università degli Studi di Perugia. In una terza fase – quella attuale – è studente presso l’Università Alma Mater di Bologna. Si laurea in Filosofia nel novembre 2021.

