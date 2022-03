10-11-12 giugno all’insegna di belle novità, grandi ospiti e suggestive attrazioni. Tre giorni di concerti, dj set, performance artistiche e socialità nell’Area verde di Borgo Primo Maggio



BASTIA UMBRA, 8 marzo 2022 – – L’attesa è finita. La grande musica anche a Bastia Umbra è pronta a rialzare il volume. Dopo due anni di interruzione causa pandemia, torna pure il Chroma Festival. Come già annunciato da qualche giorno sui canali social dell’evento, il 10, 11 e 12 giugno 2022 l’Area verde di Borgo Primo Maggio ospiterà quindi di nuovo una tre giorni di musica ricchissima di ospiti ed attrazioni. Tutto, anche quest’anno, a ingresso gratuito.

Sul palco dell’edizione 2022 ci saranno artisti nazionali di alta caratura per vari generi musicali, che verranno annunciati nei prossimi giorni. Il tutto avvalorato come sempre dalla presenza di una miriade di band, DJs e collettivi artistici dell’Umbria.

L’evento, giunto alla sua quarta edizione, è ideato e organizzato interamente dai membri dell’Associazione Culturale Chroma, composta da oltre 30 giovani attivi costantemente tutto l’anno. La mission è stata definita con chiarezza sin dall’inizio: Chroma Festival si pone come un intervento di progettazione culturale che ha come obiettivo il rilancio di pratiche aggregative basate sulla fruizione di performance artistiche, dando risposte concrete ad esigenze collettive e intergenerazionali.

“Attraverso la riqualificazione di uno spazio non valorizzato precedentemente e grazie agli sforzi dei membri – affermano i ragazzi del Chroma Festival – si è riusciti a portare band internazionali ed ospiti di ogni genere musicale nel prato di un comune con poco più di ventimila abitanti. Ora il nuovo obiettivo sarà riportare in auge l’interesse per un evento culturale dopo due anni di interruzione, rieducando il pubblico alla socialità nel rispetto dei tempi che corrono e di quelli che verranno”.

L’evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Bastia Umbra, Supersonic, KeepOn Festival Experience e con il contributo dei Fondi “POR FESR Umbria 2014-2020 – Az. 3.2.1 – Avviso Pubblico per partecipazione Progetto Spettacoli dal Vivo”.

