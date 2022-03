Foligno, 8 marzo 2022 – Sul sito istituzionale del Comune di Foligno (www.comune.foligno.pg.it) sono presenti le informazioni che riguardano l’assistenza e l’accoglienza dei cittadini ucraini in fuga dalla guerra. Le persone che ospitano cittadini ucraini, entro le 48 ore dal loro arrivo, devono formulare una dichiarazione di ospitalità all’autorità di pubblica sicurezza (questura, commissari di pubblica sicurezza). Tutte le informazioni necessarie sono comunque disponibili anche sul sito della questura nonché attraverso questa utenza telefonica 3283666748 (solo messaggi whatsapp). Per il commissariato di Foligno le apertura sono previste nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9 alle 12. Sono presenti anche le indicazioni per la prevenzione del Covid..

Si rende noto che lo Sportello Immigrazione, in via Oberdan 119 (primo piano – ingresso laterale – Casa delle Associazioni) sarà aperto (previo appuntamento da prendere contattando i seguenti numeri, anche mediante applicazione Whatsapp: 3358798870, 3451876641, 3371065554) mei giorni di lunedì dalle 10 alle 13 – tel. 3358798870; mercoledì dalle 10 alle 13 – tel. 3451876641; giovedì dalle 15 alle 18 – tel. 3371065554; venerdì dalle 10 alle 13 – tel. 3358798870.

Si precisa che i numeri di telefono saranno operativi solo negli orari di apertura indicati. Nel caso in cui l’operatore sia impossibilitato alla risposta, l’utente sarà comunque prontamente ricontattato. Si possono inviare richieste di appuntamento o di consulenza all’indirizzo e-mail: foligno@cidisonlus.org

Si può comunicare con lo Sportello, previo appuntamento, anche in videochiamata all’indirizzo skype: sportello consulenza immigrati foligno

