Spoleto, 8 marzo 2022 – Nuovi appuntamenti in programma per la Giornata internazionale della Donna 2022. Cinque le iniziative organizzate per martedì 8 marzo. Innanzitutto, come previsto dal Ministero della Cultura, le donne potranno accedere gratuitamente alla Rocca Albornoz nell’arco dell’intera giornata.

Alle ore 10.30 a Palazzo Comunale si terrà la videoconferenza in diretta streaming sul canale Youtube del Comune di Spoleto (https://bit.ly/3pFXKRm) ‘Gonne, pantaloni e altre storie’, a cura di Città Nuova e dell’associazione Donne contro la guerra, con Marina Antonini, Isabella Caporaletti e Giuliana Rippo.

Alle ore 12.30 alla Rocca Albornoz è in programma ‘Le donne e il potere. Lucrezia Borgia e Spoleto’, visita guidata a cura di Sistema Museo con prenotazione obbligatoria (tel. 0743.224952 email museoducatospoleto@sistemamuseo.it).

Alle ore 15.00 alla Sala Spoletium di Palazzo Comunale visita guidata gratuita, sempre a cura di Sistema Museo, dedicata al pittore Augusto Detti (prenotazione obbligatoria spoleto@sistemamuseo.it), mentre alle ore 16.00, sempre nella Sala Spoletium del Palazzo comunale, per Donne in prima linea, iniziativa a cura del Comune di Spoleto, verrà proiettato il video Spoleto per le donne con la cerimonia di premiazione di settori che hanno avuto un ruolo chiave durante l’emergenza pandemica (i premi verranno ritirati da una rappresentanza al femminile della propria categoria).

A seguire è in programma la performance a cura delle Voci del Nera Gioco serio di donna. Dalla radice al cielo, per la regia di Valentina Orlando, con Emanuela Duranti e Linda Lucidi.

Tutte le iniziative organizzate per la Giornata Internazionale della Donna:

mercoledì 9

ore 11.00 – Giardini della Stazione Ferroviaria | Ma che genere di letture!

filastrocche e storie sull’educazione di genere | a cura della Scuola Primaria di Villa Redenta, classi IV e V

venerdì 11

ore 18.00 – Cinéma Sala Pegasus | Be My Voice

proiezione del film documentario di Nahid Persson sulla condizione femminile nell’Iran dell’hijab | ingresso gratuito

sabato 12

ore 16.00 – Palazzo Comunale – sala del Consiglio Comunale | Premio Donna sapiens X ed.

il premio sarà conferito a Olga Urbani e a Vanessa Pallucchi | Cerimonia del decennale

a cura della FIDAPA BPW Italy sez. di Spoleto e di Donne contro la guerra

ore 18.00 – Teatro Caio Melisso ‘Spazio Carla Fendi’ | concerto All’ombra di lui

pagine di donne musiciste tra Settecento e Novecento, tra espressione artistica sublime e condanna sociale all’oblio

Angela Oliviero pianoforte, Dimitri Mattu viola, M. Cecilia Berioli violoncello, Luca Ranieri viola

realizzato con l’utilizzo dei fondi POR FESR Umbria 2014-2020 Az. 3.2.1. – avviso pubblico per partecipazione spettacoli dal vivo

a cura del Comune di Spoleto, UmbriaEnsemble, FIDAPA BPW Italy sez. di Spoleto | ingresso gratuito

ore 21.00 – Teatro Caio Melisso ‘Spazio Carla Fendi’ | spettacolo La carne e il sospiro

regia di Fabiana Vivani | con Emanuela Duranti, Laura Frascarelli e Leonilde Gambetti | a cura del Comune di Spoleto e della compagnia Aletheia – teatro di voci e corpi di donne

ingresso con offerta consigliata € 5,00 | l’incasso sarà devoluto all’associazione Donne contro la guerra

domenica 13

ore 11.00 – Cinéma Sala Pegasus | proiezione del film documentario Maria Montessori. Il mondo salvato dai bambini

a seguire confronto sulla didattica nella scuola primaria, guidato da Simona Fasulo, autrice del documentario | a cura dell’associazione culturale Teodelapio | ingresso gratuito

martedì 15

ore 17.00 – Bar ‘Pausa caffè’, zona industriale, Santo Chiodo | Tè-vi lilla

incontro nell’ambito della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla: una ricorrenza che da 10 anni chiede una riflessione sulla problematica dei disturbi alimentari | a cura dell’associazione Il Girasole e dello Sportello d’Ascolto Psicologico

mercoledì 16

ore 17.00 – Palazzo Mauri | incontro Tra e con le donne

con la presenza di due donne afgane in accoglienza a Perugia | Marina Antonini leggerà alcune poesie scritte dalla poetessa che partecipa all’incontro

a cura dell’associazione I miei tempi in collaborazione con il progetto Diocesano Accoglienza richiedenti protezione internazionale ‘Unitatis Redintegratio’ Perugia, associazione Donne contro la guerra

giovedì 17

ore 17.00 – Palazzo Mauri | incontro Storie di donne

come il contributo di dieci donne ha generato energia in grado di far evolvere la radio

con Umberto Alunni autore del libro ‘Le donne della Radio’ e Sandro Fiorelli | a cura dell’Associazione Ora Spoleto

sabato 19

ore 10.00 – Palazzo Mauri | Good news

(1)