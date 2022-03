Riconoscimento consegnato a Veronica Agostinelli, Maria Bini, Francesca Antognoni e Anna Roscini

Deruta 9 marzo 2021 – Un sala del consiglio gremita ha accolto la prima edizione del premio annuale “Deruta: il valore delle donne”, voluto dalla giunta e dalle consigliere del comune di Deruta. A fare gli onori di casa è stato il sindaco Michele Toniaccini che ha ricordato come sia “importante mandare un messaggio forte di rispetto della parità di genere e di trattamento economico e professionale nel mondo del lavoro. Il loro impegno per la famiglia, per il lavoro, per la comunità, per il sociale, il loro essere naturalmente generose, la capacità e livello di preparazione in diversi ambiti rappresentano un patrimonio dell’umanità. In questa giornata celebriamo la donna, ma continuiamo a lanciare un messaggio forte contro ogni forma di violenza, perché la Festa della Donna e la Giornata”.

Caterina Grechi presidente del centro pari opportunità ha posto l’attenzione sull’importanza di dare un giusto palcoscenico e lustro a donne che hanno reso importante il territorio. “Per questo motivo sono molto contenta – ha conclusi Grechi – che il comune di Deruta abbia aderito al progetto “tre donne e tre strade” voluto dalla toponomastica femminile. Oggi, con questa premiazione, facciamo emergere il lavoro delle vincitrici per la comunità”.

“Abbiamo istituito questo premio – commenta l’assessore al Sociale, Cristina Canuti – che avrà cadenza annuale, come segno di riconoscenza per l’impegno che ogni giorno le donne mettono in ogni loro azione e attività. Impegno che non sempre è riconosciuto, a partire dal livello economico. I premi sono stati assegnati a: Veronica Agostinelli, Maria Bini, Francesca Antognoni e Anna Roscini. Grazie a tutta la commissione giudicante”.

L’iniziativa, alla sua prima edizione, è volta a riaffermare il ruolo e l’impegno delle donne nate o residenti o che lavorano nel Comune di Deruta che si sono distinte per capacità professionale, intraprendenza, creatività, talento, nel lavoro, nella cultura, nelle arti, nella formazione, nella scuola, nella scienza, nell’impegno civile, sociale e politico. Il Premio si prefigge di valorizzare il diritto di uguaglianza e di proporre modelli e immagini femminili che possano essere di esempio per le giovani generazioni.

Alle premiate è stata consegnata una mimosa in ceramica o placcata d’oro, accompagnata da un omaggio floreale e da una pergamena recante le motivazioni dell’assegnazione.

