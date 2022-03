I controlli hanno riguardato principalmente i quartieri del centro cittadino con particolare riguardo alla zona della stazione Fontivegge, via Campo di Marte, via Canali, via della Ferrovia e il parco della Pescaia

Perugia, 10 marzo 2022 – Continuano i controlli straordinari del territorio fortemente voluti dal Questore di Perugia, Giuseppe Bellassai con l’obiettivo di innalzare la percezione di sicurezza della popolazione e prevenire i reati predatori, i furti e la prostituzione su strada.

La Questura di Perugia ha predisposto mirati servizi con l’impiego di una pattuglia delle Volanti e degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche.

I controlli hanno riguardato principalmente i quartieri del centro cittadino con particolare riguardo alla zona della stazione Fontivegge, via Campo di Marte, via Canali, via della Ferrovia e il parco della Pescaia dove sono state identificate 189 persone e 65 i veicoli controllati nel corso degli 16 posti di controllo effettuati.

Nel corso dell’attività, sono stati fermati tre soggetti con a carico numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti, intenti a bivaccare in un’area nascosta situata nelle immediate adiacenze di un esercizio commerciale della zona.

Dopo essere stati avvicinati dagli agenti, i tre – di cui due extracomunitari – sono stati identificati. Dagli ulteriori accertamenti in banca dati, gli operatori hanno constatato che uno di loro, un cittadino italiano classe 1998, era gravato dalla misura di prevenzione emessa dal Questore del divieto di ritorno nel comune di Perugia per 3 anni.

Dai controlli è emerso, inoltre, che anche un altro dei tre fermati, di origini palestinesi, classe 1984, era destinatario di un ordine del Questore di Perugia a lasciare il territorio nazionale.

Per questi motivi, i due sono stati accompagnati in Questura dove, al termine delle attività di rito, il 24enne è stato denunciato per la violazione del divieto di ritorno. Il 38enne straniero, invece, dopo essere stato denunciato per la violazione dell’ordine del Questore, è stato posto a disposizione dell’ufficio immigrazione per l’avvio del procedimento finalizzato all’espulsione dal territorio nazionale.

