Appuntamento il 19 marzo, ore 17,15, alla biblioteca di Arpa

Terni, 11 marzo 2022 – Scienza e democrazia sono i due pilastri della civiltà occidentale. Entrambe con aspirazioni universali, nel corso della storia dell’Occidente hanno avuto una proficua influenza l’una sull’altra: da una parte il metodo scientifico si è imposto come il più efficace per l’arricchimento di conoscenze di una democrazia, dall’altra l’apertura e il pluralismo delle società democratiche si sono rivelate estremamente feconde per la diffusione e l’accrescimento della ricerca scientifica. Scienza e democrazia saranno al centro dell’Evolution Day di Terni che Arpa Umbria, SAFA e Associazione Culturale Civiltà Laica organizzeranno il 19 marzo 2022 (ore 17.15) presso la Biblioteca di Arpa Umbria a Terni.

Protagonista della giornata, giunta ormai alla sua quindicesima edizione, sarà Telmo Pievani, filosofo della scienza ed evoluzionista.

Introdurranno la conferenza Luca Proietti, Direttore Generale di Arpa Umbria e Alessandro Chiometti presidente dell’Associazione Culturale Civiltà Laica.

Nel corso del pomeriggio sarà possibile visitare la mostra “I volti della scienza”, realizzata da Arpa Umbria. Nella Biblioteca di Arpa sarà allestito inoltre un book corner con libri su Darwin e la teoria dell’evoluzione.

Info e contatti su: www.arpa.umbria.it

