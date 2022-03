Colto in flagranza mentre cedeva cocaina ad un uomo di 60 anni

Terni, 14 marzo 2022 – Nel corso del pomeriggio di ieri a Terni, i militari della Sezione Operativa del locale Comando Compagnia Carabinieri procedevano all’ arresto, nella flagranza del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, di: D.M.C.S. , 23enne di origini colombiane ma residente in puglia e da tempo stabilitosi a Terni, già noto alle Forze dell’ordine ed in atto sottoposto all’obbligo della firma preso la polizia giudiziaria sempre per reati connessi al mondo dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane è stato sorpreso dai Carabinieri, durante un servizio contro lo spaccio al dettaglio nel centro cittadino, in via Castello mentre cedeva una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina ad un uomo, di 60 anni, che è stato quindi segnalato quale “assuntore” alle competenti Autorità Amministrative. A seguito delle successive perquisizioni personale e domiciliare sono stati rinvenuti in totale in possesso dell’arrestato quasi 2 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi, e quasi 1 grammo di hashish. Il giovane, cui è stato sequestrato lo stupefacente, è stato posto gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza con il rito direttissimo.

