Il primo cittadino è stato condannato per la vicenda giudiziaria di “Casa Ancarano. Il gruppo consiliare “Noi di Norcia”: si dimette o aspetta ancora?

Norcia, 23 marzo 2022 – Un anno e tre mesi. Il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, è stato condannato dal Tribunale di Spoleto insieme al presidente della Pro Loco Venanzo Santucci e al direttore dei lavori Riccardo Tacconi per la vicenda di Casa Ancarano, il centro polivalente della frazione di Norcia del quale è stata anche ordinata la demolizione della parte realizzata prima del sequestro del 2018. Il tribunale ha comminato anche un’ammenda di 60 mila euro a ciascuno dei tre imputati. Il primo cittadino ha annunciato che impugnerà la decisione.

“Non abbiamo mai voluto commentare le tante vicende giudiziarie del sindaco Alemanno. Ma questa è una sentenza non più una ipotesi! Ed è la prima di tante che arriveranno nei prossimi mesi. Non siamo noi a dover consigliare Alemanno. Ma non è il caso che si dimetta prima di continuare a fare ulteriori danni alla città e a sé stesso? L’amministrazione di un comune e la giustizia sono cose serie…”

Lo affermano i Consiglieri del Gruppo “Noi per Norcia” dopo aver appreso della pesante condanna inflitta dal Tribunale di Spoleto che ha accolto le richieste del pm Patrizia Mattei. E’ la prima delle tre attese con contestazioni del tutto analoghe, legate a violazioni del Testo unico dell’edilizia.

