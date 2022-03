Terni, 26 marzo 2022 – Saranno quattro i grandi eventi organizzati sul lago di Piediluco nel 2022, tra i quali i Campionati Italiani Under 23, Ragazzi Esordienti Fondazione CARIT, programmato per il 25 e 26 giugno. Per illustrare nel dettaglio i contenuti legati all’organizzazione della quattro manifestazioni sportive, tra cui anche la 36^ regata internazionale Memorial Paolo d’Aloja, mercoledì 30 marzo, alle ore 11.00 a Terni, nella sede della Fondazione Carit di Palazzo Montani Leoni in Corso Cornelio Tacito, si terrà la conferenza stampa di presentazione delle seguenti manifestazioni:

Piediluco (2-3 aprile) – 1° Meeting Nazionale

Piediluco (8-10 Aprile) – Internazionale Memorial Paolo d’Aloja

Piediluco (7-8 Maggio) – 1° Meeting Nazionale

Piediluco (25-26 Giugno) – Campionati Italiani Under 23, Ragazzi Esordienti Fondazione CARIT

Durante l’appuntamento con gli organi d’informazione interverranno il presidente della Fondazione Carit, Luigi Carlini, e il presidente della Federazione Italiana Canottaggio, Giuseppe Abbagnale.

