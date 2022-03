Lunedì 28 marzo il poeta Franco Arminio presenterà in anteprima la sua ultima raccolta “Quest’anno niente rose in Ucraina”

Assisi, 26 marzo 2022 – Lunedì 28 marzo alle ore 21 presso la sala della Conciliazione del Comune di Assisi si terrà l’incontro “Parole di Pace” al quale parteciperanno: Stefania Proietti, sindaco di Assisi, Jean Luc Bertoni, presidente dell’Associazione Europa Comunica Cultura Aps, Giuseppe Moscati, della Fondazione Centro Studi Aldo Capitini, Amelia Rossi, del Comitato promotore Marcia Perugia-Assisi.

Alla serata prenderanno parte anche rappresentanti delle comunità Ucraina e Russa nonché Fabrizio Rasimelli di Avis Umbria, Ivana Donati di Fulgineamente, Silvia Pacchiarotti dell’Associazione Punto Rosa e rappresentanti delle associazioni locali.

Durante l’incontro verrà presentata in anteprima la nuova raccolta di poesie di Franco Arminio dal titolo “Quest’anno poche rose in Ucraina”.

Franco Arminio è nato e vive a Bisaccia, in Irpinia d’Oriente. Ha pubblicato una trentina di libri. Ricordiamo, tra gli altri, Viaggio nel cratere (Sironi), Vento forte tra Lacedonia e Candela (Laterza), Terracarne (Mondadori), Cartoline dai morti (Nottetempo) Geografia commossa dell’Italia interna (Bruno Mondadori), Cedi la strada agli alberi (Chiarelettere), La cura dello sguardo, (Bompiani) Lettera a chi non c’era (Bompiani), Studi sull’amore (Einaudi). Come “paesologo” ha ideato e porta avanti La casa della paesologia a Bisaccia e il festival “La luna e i calanchi” ad Aliano.

“Le liriche di Franco Arminio – spiega Jean Luc Bertoni, editore e presidente dell’Associazione Europa Comunica Cultura Aps – saranno la colonna sonora di un messaggio speciale di pace per una terra, come quella Ucraina, che sta vivendo un conflitto causa di sofferenze incredibili a tutta la popolazione civile”.

(2)