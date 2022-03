Terni, 26 marzo 2022 – I militari del Comando Stazione Carabinieri capoluogo, in esecuzione di un provvedimento di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari in atto emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Spoleto (PG), hanno tratto in arresto: K.I. , azero classe 1982 residente nel ternano, già noto alle Forze dell’ordine.

L’uomo, che era sottoposto agli arresti domiciliari in seguito ad una condanna per reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, lo scorso 19 marzo veniva ricoverato presso l’Ospedale di Terni in seguito all’abuso di tali sostanze e, per tali ragioni, l’Autorità Giudiziaria disponeva l’aggravamento della misura con la custodia in carcere. L’uomo è stato quindi condotto presso la Casa Circondariale di Terni.

