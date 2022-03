Terni, 27 marzo 2022 – Si impongono conquistando il secondo posto le sciabolatrici ternane Ginevra Testasecca, Flavia Astolfi, Sara Di Gregorio e Chiara Piccioni nella serie B1 ai Campionati Italiani a Squadre in scena a Piacenza dal 25 Marzo.

Per le “fantastiche quattro” c’è la promozione in A2.

Molto l’ entusiasmo del maestro Matteo Sabatini che le ha accompagnate :

“Le ragazze hanno svolto un’ottima gara. Sono partite un po’ in sordina nel primo assalto perché emozionate, mentre in quello della semifinale hanno tirato con grinta e determinazione, tirando fuori un’ottima scherma.

Peccato per l’ultimo assalto dove non hanno saputo esprimersi al meglio.”

Le sciabolatrici, partite di diritto dal tabellone delle 8 non lasciano scampo alle ragazze della Posillipo Napoli per 45 – 29.

Superano per 45 – 40 i quarti ed arrivano in finale superando la società Scherma Augusta Taurinorum per 45 – 40.

Perdono la finale conquistando il secondo posto contro Petrarca Scherma per 45 – 25.

Il Circolo Scherma Terni ha partecipato ai Campionati Italiani a squadre anche con il fioretto femminile, maschile e con la spada maschile:

7° posto per il Fioretto Femminile serie B1 con Chiara Magni, Alessandra Cresta, Vittoria Spina e Emilia Arcangeli Carosi.

5° posto per il Fioretto Maschile serie B2 con Edoardo Celi, Giovanni Lo Storto, Francesco Pascoli e Tommaso Scassini.

6° posto per la Spada Maschile con Matteo Autiero, Edoardo Bussetti, Gabriele Pernini e Edoardo Vichi

